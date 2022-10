Wendy Aguilar, la periodista guatemalteca que destaca en los medios estadounidenses

La periodista guatemalteca Wendy Aguilar ha logrado una posición privilegiada como periodista en las televisoras más prestigiosas de Estados Unidos.

OTRAS NOTICIAS: Así se presentó Guatemala en la competencia de robótica en Suiza

Aguilar nació en Guatemala y migró junto a su familia cuando tenía 10 años, ahora es una de las reporteras más queridas y destacadas en la ciudad de Sacramento, California.

La guatemalteca ha trabajando como reportera en el programa Good Day, en ABC 10 News, en CBS 4 News Rio Grande Valley, en ABC7, en 13 On Your Side y ha parecido en segmentos de Univisión como relacionista pública, actualmente funge como vocera del Departamento de Bomberos de Sacramento.

(Foto: Oficial)

ABC 10 destacó su historia con motivo de la celebración del "Mes de la Herencia Hispana", que se vive en septiembre y octubre en el país del norte.

En una entrevista que brindó al medio dijo: "Estoy orgullosa de ser latina por mi cultura, mi familia y el amor que nos tenemos como comunidad, si llegas algún día a nuestra casa siempre habrá mucha comida, abrazos y mucho amor".

Wendy tiene una sólida carrera en periodismo. (Foto: Oficial)

"Desearía que la gente supiera que soy de Guatemala, la mayoría de las veces las personas asumen que soy de México, por ello amaría que la gente supiera que existe un país llamado Guatemala rico en cultura, gastronomía ancestral y tradiciones sin igual, de allí vengo, de este bello país que quiero que todos conozcan", dijo.

(Foto: ABC 10)

La guatemalteca ha logrado poner en el mapa a los héroes que se encargan de cuidar de la ciudad donde reside en momentos de crisis, Wendy abrió las cuentas oficiales de Tik Tok de la estación de bomberos, popularizándolos de tal forma que se hicieron virales, en ella comparten recetas, consejos de seguridad y cómo realizan su trabajo con el fin de inspirar a las nuevas generaciones a formar parte de su equipo.

(Foto: Wendy Aguilar)

Acerca de su rol en su empleo como vocera de la institución escribió en redes: "Era el verano de 2016 cuando me mudé a Sacramento para un trabajo de reportera por tres meses en ABC10. Aún puedo escuchar las palabras del director de noticias que me contrató: 'No quiero que te hagas ilusiones de que podrás quedarte aquí después de los tres meses'. 'Es demasiado tarde para que me digas que no me haga ilusiones', le dije, 'Sacramento nunca estuvo en mi radar pero ahora que estoy aquí, no quiero estar en ningún otro lado' le dije".

"Había algo en esta ciudad que me hacía sentir como en casa, seis años después de ese trabajo de verano muchas cosas han cambiado, estoy en un rol diferente pero sigo aquí y no podría estar más feliz, estoy muy orgullosa de ser parte de la familia del Sacramento Fire Department, destacar a los hombres y mujeres de esta familia es un gran honor para mí, esto es reinventarte y asumir nuevos desafíos porque la vida se trata de evolución, mantén la cabeza en alto y sigue avanzando", concluyó.

Wendy recibió un reconocimiento por parte del cuerpo de rescate especializado en incendios por haber logrado poner en el mapa de las redes sociales su gran labor.

CONOCE SU HISTORIA:

#PIO #publicinformation #publicsafety #univision #univision19 #news #sacramento #newsset #lightscameraaction ♬ Unstoppable - Sia @wendyaguilartv Behind the scenes - as a public information officer… last week, I was invited to Univisión 19 in Sacramento to share safety tips ahead of the three-day weekend. #behindthescenes

#socialmedia #tiktoknews #tiktokviral #socialmediaforgovermentuse #publicagenciesonTikTok ♬ original sound - Wendy Aguilar @wendyaguilartv I’m back on Tv. This time, as a spokesperson.. talking about the TikTok account I created for the #SacramentoFireDepartment that’s now a popular page with more that 117K followers! #contentcreator

#SacramentoFire #SFD #Firefighters #FireDepartment #SacFire #SacramentoFireDepartment #CityofSacramento #firstresponders #Station17 #whatsforlunchatStation17 #whatsforlunch? #SFDMeals #firehousecooking #cookingwithfirefighters #firefighterscooking #firefighterscancook ♬ Cumbia en la Calle - Sonikgroove @sacramentofire What’s for lunch at Station 17? #Sacramento