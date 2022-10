Lanzan puré de papas a obra de Monet en Alemania (video)

Una de las famosas obras de Claude Monet, uno de los fundadores del impresionismo, ha sido dañada con puré de papas en un museo de Alemania

El Museo Barberini en Postdam, Alemania alberga la obra Les Meules (Los Pajares), un óleo sobre lienzo del siglo XIX valuado en US $110 millones en 2019, según detallan medios como Daily Mail o Mirror, debido a su valor histórico y artístico. Sin embargo, activistas se ensañaron con la pintura a la cual atacaron tirando puré de papas.

El grupo Letzte Generation, (Última Generación) se ha adjudicado la autoría del incidente y ha publicado el video donde dos de sus integrantes, un hombre y una mujer lanzan el puré, posteriormente se agregan pegamento a una mano para quedar fijados en la pared donde está colgada la obra.

Junto al video, este grupo, que se trataría de activistas climáticos, compartió el siguiente mensaje: "Hacemos de este Monet el escenario y del público la audiencia. Si se necesita una pintura, con puré de papas o sopa de tomate, para que la sociedad recuerde que el curso de los combustibles fósiles nos está matando a todos: ¡Entonces te daremos puré de papas en un cuadro!".

Mientras los dos activistas se encuentran junto a la obra exclamaron que " la gente está hambrienta, con frío y tiene hambre. Estamos ante una catástrofe climática y ustedes están preocupados su es una sopa de tomate o puré de papas sobre la pintura. Sabes de qué estamos preocupados nosotros? de que la ciencia nos dice que no seremos capaces de alimentar a nuestras familias en 2050. Este puré sobre la pintura hace que escuches? Esta pintura no va a valer nada si vamos a tener que pelear por comida. ¿Cuándo será que finalmente entiendan?".

Cabe recordar que recientemente, el grupo británico Just Stop Oil arrojó sopa de tomate a los "Girasoles" de Vincent van Gogh en la Galería Nacional de Londres a principios de este mes con un discurso muy parecido.

Al cierre de esta nota, se informa que la policía de Postdam ha iniciado una operación en marcha hacia el museo. La obra atacada es propiedad del multimillonario Hasso Plattner, quien había concedido la exposición permanente de la pintura en dicha sala de exhibición.

* Con información de Daily Mail y The Mirror