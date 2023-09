En el Top: los mejores tacos de Estados Unidos son guatemaltecos

-

El local del guatemalteco Steve Kestler fue elegido como el número 1 por tener los mejores tacos en Estados Unidos.

El restaurante "Aroma Latin American Cocina" fue premiado como el mejor en la lista Yelp's Top 100 Taco Spots 2023 (Los 100 mejores lugares para comer tacos de Yelp).

Los tacos destacan por los foodies. (Fotos: Yelp's top 100 tacos)

"Estos son los mejores tacos en 2023 y las 15 mejores ciudades taqueras de Estados Unidos desde que los migrantes empezaron a prepararlos hace más de 100 años", describe el sitio.

"En un país donde en cada esquina encuentras tacos es un honor que me hayan dado este reconocimiento, no me la creo todavía. Por todos lados hay buenos tacos, pero sin duda estamos haciendo algo diferente y bien hecho. Creo que tengo que abrir una taquería", dijo entre risas Kestler en exclusiva a Soy502.

Yelp califica lo mejor de los restaurantes, hoteles y cafés en Estados Unidos. Sus listados son los más esperados por los amantes del buen comer.

Foto: Aroma Latin American Cocina.

Los mejores de Nevada

Son 4 tacos los que lograron que este lugar con raíces guatemaltecas se pusiera de moda en el área en solo 18 meses. "No somos una taquería promedio. Si podés preparar uno de mis tacos en casa, entonces no lo vas a encontrar en el menú. Es un trabajo de amor", dijo Steve al listado.

Destaca el "Pork Belly Taco", cuya panceta de cerdo requiere 30 horas para su preparación, con un marinado especial de 24 horas y 8 horas a fuego lento. También destaca el de "Carne asada", hecha con picanha brasileña, que consiste en un corte de la parte trasera de la vaca, chamuscada a fuego lento y cubierta con sal marina, además del de "Aguacate frito", hecho con aguacates mexicanos. Los visitantes también recomiendan el "Tinga Taco", dos tortillas derretidas con queso, rellenas con pollo, pico de gallo y salsa verde.

Steve inició con comida mesoamericana de Guatemala y México; ahora mezcla diferentes elementos de sitios como Argentina y Perú, entre otros. "Soy un hispano que ha comido este alimento durante 40 años, corre por mis venas”, dijo Steve a Yelp.

Entre las ciudades más conocidas por sus tacos del listado están: Austin, Texas; Los Angeles, California; Phoenix, Arizona; Portland, Oregon; New York; Denver, Colorado y Las Vegas, Nevada, donde se encuentra el aclamado local de Kestler.

Foto: Yelp.

Foto: Yelp.

Acerca de Aroma

Se encuentra en la ciudad de Henderson y une platillos de distintas partes de Latinoamérica, mezclando estilos culinarios e ingredientes representativos para crear algo diferente, sin perder el toque a calor de hogar y la cultura latina. El sitio rinde homenaje a la tierra de Kestler con detalles guatemaltecos.

Steve se fue de Guatemala 15 años atrás, buscando unas vacaciones por 6 meses, sin imaginar que el país del norte se convertiría en su hogar. Según el guatemalteco, su trabajo requiere muchos sacrificios y largas horas; sin embargo, es su pasión.

"Primero viví en Austin, Texas. Cuando llegué había un boom culinario y trabajé tres años con un famoso chef llamado David Bull. Luego decidí mudarme a Las Vegas, me di cuenta de que aquí estaban los chefs más grandes, quería tener experiencias en otro nivel. Tuve la oportunidad de trabajar para Thomas Keller (especialista en cocina francesa y estadounidense), luego para José Andrés (uno de los 100 chefs más influyentes del Times), cocinero y presentador español nacionalizado estadounidense. Hice como 3 años con cada uno de ellos y así me formé", explicó.

Foto: Yelp.