Lester Martínez gana a cubano y sigue siendo el campeón latinoamericano de la OMB

El boxeador petenero Lester Martínez logró su décima victoria y conserva el título de campeón latinoamericano de la de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

RECUERDA SU CAMPEONATO: Lester Martínez es el nuevo campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo

El guatemalteco tuvo un encuentro en México, el octavo combate del originario de San Benito Petén, logrando la victoria contra el cubano Raiko Santana.

Así fue el encuentro de Lester Martínez. (Foto: Oficial)

El combate se llevó a cabo en el Auditorio Benito Juárez, en Los Mochis, Sinaloa.

El guatemalteco se llevó la victoria. (Foto: Oficial)

Martínez tuvo una dura pelea de 10 rounds y en uno de ellos cayó de rodillas tras un golpe. Sin embargo se levantó y no claudicó. En el décimo round, ninguno de los dos había caído por lo que los jueces fueron quienes decidieron al ganador.

"Estaba seguro de que íbamos a ganar, y, obviamente, un derribo no define la pelea, eso está muy claro. Caí, me levanté con más ganas, por mi gente, por la gente que me apoya y por México, que también me da chance de pelear en su país", expresó al ser entrevistado el campeón originario de Petén.

#Petenero #LesterMartínez sale victorioso en #México @soy_502 #Guatemala pic.twitter.com/JKb1RgrLr4 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) October 15, 2021