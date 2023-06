La "indirecta" de Lewis Hamilton a Shakira en plena conferencia de prensa (video)

-

Durante una conferencia de prensa, Lewis Hamilton lanzó una indirecta, y se sospecha que iba para Shakira.

Lewis Hamilton es un famoso piloto de Fórmula 1 que la prensa española lo ha relacionado con la artista colombiana, Shakira.

A principios de mayo se compartieron fotografías de Shakira en Miami, mientras estaba en una carrera. En ese tiempo se le vio con Tom Cruise, y aunque el actor dijo estar muy interesado en ella, puede que su conquista no estuviese con ella en el balcón, sino entre los autos de carreras.

Tom Cruise y Shakira en el evento de Miami. (Foto: AFP)

Sin embargo, ese fin de semana en que los famosos se conocieron, la colombiana salió a cenar con Lewis Hamilton, ese fue el inicio de una posible relación entre el corredor y la cantante.

Durante una entrevista que se dio a conocer por El Comercio, el británico dijo una frase que marcó a todos los televidentes.

Mientras se hablaba de las latinas, alabando lo talentosas que eran y su forma de ser, el piloto dijo: "Necesito encontrarme una Latina", cosa que causó gritos y vítores entre el público.

Su compañero le dijo entonces "Hemos estado solteros por mucho tiempo, necesitamos encontrarte alguien." seguido pregunto en la audiencia si alguien quería salir con el piloto.

Lewis : "I need to find myself a Latina," then George proceeds to find him a girlfriend in the audience #SpanishGP pic.twitter.com/Lvhc2JULBF — Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 3, 2023

Ayer se compartieron fotografías de Shakira y Hamilton juntos en el Gran Premio de Fórmula 1 en Barcelona.

Ninguno de los dos ha confirmado o negado una relación, pero se cree que el corazón de la colombiana ya tiene dueño.