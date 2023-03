Liberan a piloto que provocó accidente de 29 carros en El Salvador (video)

Liberan a conductor de tráiler que provocó accidente de 29 carros en El Salvador que dejó dos muertos y más de una decena de heridos

Tres días después del múltiple accidente en El Salvador que dejó dos muertos y varios heridos, el supuesto responsable, un conductor de un tráiler ha sido puesto en libertad, así como el representante legal de la empresa del vehículo. Las investigaciones continúan, mientras el piloto declaró que lamenta lo sucedido.

El pasado 14 de marzo se registró un accidente múltiple en el que colisionaron 29 vehículos en El Salvador dejando un saldo de dos personas fallecidas y 15 heridos. El incidente fue provocado por Carlos Alberto Portillo Vásquez, conductor de un tráiler. El hombre fue detenido por las autoridades.

No obstante, su aprehensión fue motivo de discusión en las redes sociales debido a que las leyes salvadoreñas indican que la policía debe de abstenerse de detener a un conductor que haya provocado un accidente si éste se queda en el lugar de los hechos. El argumento se basa en el artículo 36 de la ley del Fondo Para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT).

Ante ello, se procedió a la liberación de Portillo, quien deberá llevar el proceso en libertad, dado que se comprobó que él permaneció en el lugar del accidente y no se opuso a colaborar con las autoridades, incluso se le realizaron las pruebas de alcoholemia, entre otros exámenes.

Pide perdón, explica que fue falla mecánica

Portillo fue liberado el viernes 17 y un usuario de redes sociales grabó el momento cuando fue recibido por familiares y amigos. El conductor se mostró afectado por lo sucedido y explicó que el accidente fue debido a una falla mecánica.

"Agradezco a mi querido pueblo salvadoreño y a toda la gente internacional que me han ayudado y mis disculpas pues, porque yo nunca había querido hacer eso. Y quiero que me entiendan que fue una falla mecánica (...) fue un lamento para mí, pero no lo había querido hacer", aseguró Portillo.

"Espero disculparme con todo mundo, con todos los dolientes, a pesar de la tragedia que nunca se esperaba, seguir adelante lo que Dios mande y esperemos que todos sigamos bien", agregó Portillo.

