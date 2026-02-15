El líder Cobán pierde el invicto y ahora piensa en Municipal

-

Fin al invicto. El líder Cobán Imperial perdió 1-0 ante Aurora y dejó en 5 su racha de partidos sin perder en el Clausura 2026.

Pese a la derrota los de Martín García siguen en la cima con dos puntos de ventaja sobre Municipal. Ambos se enfrentarán el próximo miércoles en un duelo de pronóstico reservado en el estadio José Ángel Rossi.

El delantero guatemalteco Jimmy Álvarez (21 años) fue el autor del único gol del partido cuando se elevó entre los dos centrales visitantes para cabecear un centro de Nicolás Lovato, en una acción que nació del tiro de esquina, al minuto 52.

La tercera fue la vencida para Álvarez, que ya en la primera parte había tenido dos opciones claras para los aurinegros.

Emociones

Cobán no rehusó a la responsabilidad de proponer en casa ajena siendo el primer lugar de la tabla y eso generó un partido atractivo de principio a fin. Thales Moreira pudo empatar al 41, pero su cabezazo se fue arriba. Óscar Mejía también estuvo cerca, sin embargo Allan García salvó de la línea.

Los guardametas también fueron protagonistas. Tomás Casas mandó al tiro de esquina un balón que se fue cerrando al 47 y al 90+4 Liborio Sánchez le ahogó el grito de gol a Ángel Cabrera, quien volvió a sumar minutos después de varios meses de ausencia por lesión.

Aurora se metió a zona de clasificación y puede preparar con tranquilidad su juego ante el bicampeón Antigua.