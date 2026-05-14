Extranjero es señalado de asesinar e incinerar a su propia esposa

- Las autoridades indicaron que la víctima fue hallada el pasado 9 de mayo. OTRAS NOTICIAS: Retoman el control en cárcel Santa Teresa tras motín que afectó a más de 30 menores En la cárcel de Los Jocotes, Zacapa, la Policía Nacional Civil (PNC) notificó al hondureño Jason Elías Ramírez Pérez, de 28 años, por el delito de asesinato, según una orden girada el 12 de mayo de este año por un juzgado de Chiquimula. Las investigaciones de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) han determinado que Ramírez Pérez es el presunto responsable del crimen de su propia esposa. Además, la habría incinerado, esto debido a un posible ataque de celos, según indicaron las autoridades. El hondureño Jason Elías Ramírez Pérez es el principal sospechoso de quitarle la vida a su esposa. (Foto: PNC) El cuerpo de la víctima fue encontrado calcinado el pasado sábado 9 de mayo, en un terreno baldío de la aldea La Vega, en Chiquimula. El sindicado fue detenido dos días después del hallazgo, el pasado lunes 11 en el barrio El Molino de esa misma localidad, mientras se conducía en un vehículo de dos ruedas que contaba con reporte de robo desde el 3 de diciembre de 2025. El hondureño fue capturado el pasado lunes en Chiquimula. (Foto: PNC)