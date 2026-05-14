El "sapovirus": la enfermedad gastrointestinal que está afectando a los niños

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Es importante que los padres acudan al médico ante la presencia de cualquier síntoma.

Los cambios de clima y el extremo calor han aumentado las infecciones gastrointestinales, sobre todo en los menores.

Ya no se trata solo del rotavirus, norovirus o adenovirus.

Según el especialista Alejandro de Léon, se han detectado casos de "sapovirus", el cual hace que lo niños padezcan de mucho dolor abdominal, fiebre y vómitos.

¿Qué es el sapovirus?

Se trata de un virus de ARN que pertenece a la familia Caliciviridae. Se ha detectado en mariscos y muestras de agua ambiental.

Puede causar gastroenteritis aguda en personas de todas las edades, pero los niños suelen ser los más afectados.

Entre los síntomas detectados están vómitos, diarrea, náuseas, calambres abdominales, escalofríos, dolor de cabeza y malestar general.

Puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados, por contacto con el vómito o las heces de personas infectadas o por contacto con objetos contaminados.

El período de incubación puede durar de 1 día y 4 días.

Si bien no hay un tratamiento específico por ser una enfermedad viral, De León afirma que es importante mantener hidratado al paciente. Utilizar sueros orales adecuados, evitar alimentos cargados de azúcar, y consumir probióticos y zinc.

Sin embargo, hay síntomas que causan alarma y que necesitan hidratación intravenosa: