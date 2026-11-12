Lionel Scaloni renueva como DT de Argentina hasta el Mundial 2030

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Lionel Scaloni renueva su contrato como DT de Argentina hasta el Mundial 2030 e inicia un nuevo proyecto ya sin Messi.

Lionel Scaloni puso fin a la incertidumbre y renovó este jueves su contrato como seleccionador de Argentina, una labor que continuará ejerciendo sin la ayuda en la cancha del astro Lionel Messi.

Campeón del mundo en Qatar 2022 y finalista en Norteamérica 2026, Scaloni extendió su vínculo hasta después del Mundial de 2030, informó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

La renovación de un contrato que finalizaba en diciembre es una bombona de oxígeno para la Albiceleste, todavía golpeada por el retiro internacional en octubre de Messi, su gran faro en los últimos veinte años.

"Estoy con las ganas del primer día, empieza ahora un nuevo proyecto. Con los otros chicos del cuerpo técnico decidimos que lo mejor era intentar continuar", destacó el DT en una emotiva rueda de prensa junto a Tapia.

"Lionel Scaloni": Porque renovó su contrato con la Selección Argentina hasta 2030 https://t.co/RZMMwgMvCb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 12, 2026

Scaloni, de 48 años, había puesto en duda su continuidad tras perder la final del Mundial 2026 contra España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

Lleva ya ocho años como seleccionador, puesto que asumió en septiembre de 2018, después de un traumático Mundial de Rusia para su país. De disputar la Copa de 2030, será el seleccionador argentino con más participaciones mundialistas.

Scaloni desafió todos los pronósticos agoreros cuando asumió uno de los banquillos más prestigiosos del planeta sin ninguna experiencia como técnico.

Comandó una exitosa reconstrucción alrededor de Messi que incluyó cuatro títulos: la Copa América en 2021 y 2024 y el Mundial y la Finalissima en 2022.

Pero ahora deberá seguir su vida sin el astro, de 39 años, y apostando por el recambio generacional de la que muchos consideran la mejor Albiceleste de la historia.

Datos: Sofascore

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