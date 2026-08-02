Luka Modric se incorpora a la pretemporada del AC Milan en Australia

Luka Modric se incorporó este domingo a la concentración de pretemporada del AC Milan en Perth, Australia, donde fue recibido por decenas de aficionados que le brindaron una cálida bienvenida.
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La llegada del experimentado volante desató la euforia entre seguidores del diavolo y aficionados croatas residentes en Australia, quienes aprovecharon la ocasión para conseguir fotos y autógrafos.
El pasado 23 de julio, el Milan anunció oficialmente la renovación de su contrato, confirmando la continuidad del mediocampista y poniendo fin a las especulaciones que surgieron tras la temporada anterior, cuando comenzaron a circular rumores sobre un posible retiro o incluso un cambio de equipo.
Ahora, Modric podría tener sus primeros minutos con la camiseta rossonera en los amistosos de esta semana: el miércoles frente al Inter, su eterno rival, y el sábado ante el Chelsea.
A sus 40 años, el subcampeón del mundo en 2018 afronta lo que podría ser la última temporada de una carrera extraordinaria, con el objetivo de despedirse al máximo nivel y volver a pelear por títulos, después de un curso 2025-26 sin conquistas que dejó al Milan fuera de la Liga de Campeones.
*Con información de la Gazzetta dello Sport