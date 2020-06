La razón por la que la PMT solo emite avisos a placas impares

La Policía Municipal de Tránsito de Guatemala (PMT) realiza operativos en distintas áreas de la ciudad para evitar la circulación de vehículos sin autorización por la restricción de placas. Este martes 16 transitan aquellas placas cuya numeración termine en número par. Sin embargo y pese a los avisos, muchos han incumplido.

La disposición presidencial estableció que la multa contra los que incumplan la medida será de Q500. La PMT de la ciudad de Guatemala informa que no ha emitido multas, pero sí llamadas de atención contra conductores que transitan con número de placa impar y trataron de presentar salvoconductos vencidos.

La PMT de Guatemala emite esta boleta si no se acata la disposición. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Amílcar Montejo, intendente de la PMT de Guatemala, explicó a Soy502 que han encontrado conductores que cuenta con salvoconductos o permisos especiales para transitar pero que estos ya se encuentran vencidos. Entonces, les colocan una "llamada de atención".

Sobre la boleta de llamado de atención, Montejo explicó que en estos casos es porque el conductor tiene los permisos para circular independientemente de la placa, sin embargo algunos casos no tienen clara la información, o "no corresponde al carro que le dieron el permiso, en algunos casos ya se venció la autorización, pero son algunos datos los que no coinciden y solo se hace el llamado de atención", agregó Montejo.

ASÍ TE LO CONTAMOS:

Estos vi yo hoy ... y después andan rasgándose las vestiduras solo por otros irresponsables que les conviene pic.twitter.com/Zlcdgpl96J — rlirac (@rlirac1) June 16, 2020

Además, explicó que en lo que va de la jornada no han localizado conductores con placas impares y sin salvoconducto, por lo que no han colocado multas. "Los operativos se han hecho desde marzo y en el caso del llamado de atención también es para que cumplan con el uso de mascarilla, el distanciamiento dentro del vehículo, entre otras", finalizó Montejo.

Santa Catarina Pinula

Por otro lado, las autoridades de tránsito del municipio de Santa Catarina Pinula han colocado más de 25 multas a vehículos que incumplieron las disposiciones presidenciales.

La medida busca evitar mayor presencia de personas en la calle y reducir contactos para evitar la propagación del Covid-19. Actualmente, Guatemala tiene 10,272 casos confirmados, de los cuales 7,905 están activos, 1,966 se han recuperado y 399 han fallecido.