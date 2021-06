Netflix: La tercera temporada de "Sex Education" ya tiene fecha de estreno

Si eres fanático de la popular serie "Sex Education" no te puedes perder el estreno de la tercera temporada en la plataforma de Netflix.

La serie juvenil "Sex Education" se ha convertido en uno de los contenidos más vistos pese a que el catálogo de Netflix es demasiado amplió en el 2019, pues se logró posicionar en el top 10 de todo el mundo.

Desde que Netflix anunció que volvería con una tercera temporada ha sido de las más esperadas por los fieles seguidores.

¿Cuándo se estrena?

Mediante redes sociales la plataforma de streaming informó que el lanzamiento está próximo a realizarse, pues según se lee en la publicación de la cuenta oficial de Netflix este será el 17 de septiembre.

El reparto actoral estará conformado de la siguiente manera: Gillian Anderson, Emma Macke, Chaneil Kular, Ncuti Gatwa, Rakhee Thakrar, Mikael Persbrandt, Alistair Petrie, James Purefoy, Asa Butterfield, Tanya Reynolds, Aimee Lou Wood, Hannah Waddingham, James Purefoy, Jim Howick, Chris Jenks, Sharon Duncan-Brewster, Connor Swindells, Simone Ashley, Mimi Keene y Simone Ashley. Además, habrán nuevos personajes los cuales serán interpretados por: Jemima Kirke, Dua Saleh, Jemima Kirke e Indra Ové.

¿Qué esperar de esta nueva temporada?

La tercera temporada viene con nuevas aventuras tales como la sorpresiva noticia de uno de los personajes (Otis) quien se vuelve sexualmente activo, mientras que un embarazo también surge en la trama.

Otra de las novedades que se suman es que llega una nueva directora, quien pretende colocar orden académico y al mismo tiempo va en busca de la excelencia.