¡Lo estafan! El guatemalteco que casi se queda afuera del Doroteo Guamuch (video)

El aficionado denunció que por poco se queda afuera del estadio tras ser estafado con el boleto que le fue vendido.

En el contexto del partido entre Guatemala versus El Salvador celebrado la noche del jueves 7 de septiembre, un aficionado decidió hacer una denuncia en sus redes sociales sobre algo que le ocurrió previo al encuentro.

En su cuenta de TikTok, el usuario "Jorgekm1234" contó cómo fue estafado al tener inconvenientes con el boleto comprado para presenciar el partido y casi termina afuera del Estadio Doroteo Guamuch Flores.

"Bueno, hoy fui estafado. Me vendieron una entrada a preferencia, en la cual ya habían pasado el QR. Me las olí, que algo así podía pasar pero yo soy de las personas que creo que hay personas correctas (...) Cuando pasé cabal ya había pasado ese QR y lógicamente esa persona ya no me contestó", expresó.

Jorge agregó que por suerte, cuando ya iba saliendo del lugar se encontró con un amigo de toda la vida, quien le regaló un boleto para asistir al partido. El video del guatemalteco se hizo viral al recibir decenas de comentarios y miles reproducciones.

@jorgekm1234 #pncdeguatemala #policiamilitar #policia #interpol #derechoshumanos #guatemala #elsalvador #viral #despuesdelos40 #despuesdelos40 #actitud #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #guatemalavrselsalvador #nationsleague ♬ sonido original - Jk

Cabe destacar que entre las reacciones más sonadas se encuentra la importancia de evitar comprar en reventa entradas a los encuentros deportivos o de cualquier tipo. Esto, porque no se garantiza la fiabilidad de los boletos por lo que las personas se arriesgan a perder su dinero.

"La reventa se lleva todos los boletos, yo cuando quise comprar ya no habían", "pa que dejen de comprar en reventa", "si compras en reventa tenes que llevarlo a validar el ticket y hasta que te den el físico lo dejas ir", son algunos de los comentarios que se leen.