Esto fue lo que halló la PNC tras el enfrentamiento armado en la zona 7

Armas, drogas, dinero en efectivo y varios documentos de identificación se encuentra entre lo hallado por las autoridades.
EN CONTEXTO: ¿Por qué fue atacada la PNC? Esto hacían los investigadores este sábado en la zona 7
La Policía Nacional Civil (PNC) continuó con las diligencias luego de enfrentarse a disparos contra presuntos terroristas de la Mara Salvatrucha, en la 35 calle y 34 avenida de la colonia Sakerti, en la zona 7 capitalina.
En la 30 calle y 12 avenida de la colonia Bethania, a un costado de donde se originó el ataque armado contra la PNC, investigadores de la Dipanda y de la DEIC terminaron de realizar los operativos que ocasionaron que los presuntos terroristas atacaran.
Por lo tanto, los agentes policiales con apoyo del Ejército de Guatemala, localizaron abandonado el automóvil marca Honda Civic Ex, con placas de circulación P-788BTF, probablemente utilizado por la organización criminal.
También, se encontró dentro del vehículo una pistola Taurus con registro esmerilado, dos tolvas, 35 municiones, Q3,900 en efectivo, seis colmillos y 16 cápsulas con cocaína, tres piedras de crack, un celular y varios documentos de identificación.
Estas incautaciones ya están bajo investigación, según informaron las autoridades.
El enfrentamiento
Los presuntos terroristas habrían notado la presencia de los policías en dichos sectores y optaron por atacarlos a balazos, a lo que la PNC respondió al ataque y logró abatir a cuatro criminales.
Uno de ellos falleció en el lugar tras la gravedad de las heridas y tres más resultaron heridos, quienes fueron auxiliados por los Bomberos Voluntarios y posteriormente trasladados al Hospital General San Juan de Dios, bajo custodia policial.
En el lugar de los hechos quedaron tiradas dos armas de fuego que fueron utilizadas por estos individuos para atacar a los agentes policiales.
Tras este hecho, ningún agente de la PNC resultó herido, según indicó Jorge Aguilar, subcomisario policial.