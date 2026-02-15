Esto fue lo que halló la PNC tras el enfrentamiento armado en la zona 7

-

Armas, drogas, dinero en efectivo y varios documentos de identificación se encuentra entre lo hallado por las autoridades.

La Policía Nacional Civil (PNC) continuó con las diligencias luego de enfrentarse a disparos contra presuntos terroristas de la Mara Salvatrucha, en la 35 calle y 34 avenida de la colonia Sakerti, en la zona 7 capitalina.

En la 30 calle y 12 avenida de la colonia Bethania, a un costado de donde se originó el ataque armado contra la PNC, investigadores de la Dipanda y de la DEIC terminaron de realizar los operativos que ocasionaron que los presuntos terroristas atacaran.

(Foto: PNC)

Por lo tanto, los agentes policiales con apoyo del Ejército de Guatemala, localizaron abandonado el automóvil marca Honda Civic Ex, con placas de circulación P-788BTF, probablemente utilizado por la organización criminal.

También, se encontró dentro del vehículo una pistola Taurus con registro esmerilado, dos tolvas, 35 municiones, Q3,900 en efectivo, seis colmillos y 16 cápsulas con cocaína, tres piedras de crack, un celular y varios documentos de identificación.

(Foto: PNC)

Estas incautaciones ya están bajo investigación, según informaron las autoridades.

(Foto: PNC)

El enfrentamiento

Los presuntos terroristas habrían notado la presencia de los policías en dichos sectores y optaron por atacarlos a balazos, a lo que la PNC respondió al ataque y logró abatir a cuatro criminales.

Uno de ellos falleció en el lugar tras la gravedad de las heridas y tres más resultaron heridos, quienes fueron auxiliados por los Bomberos Voluntarios y posteriormente trasladados al Hospital General San Juan de Dios, bajo custodia policial.

(Foto: PNC)

En el lugar de los hechos quedaron tiradas dos armas de fuego que fueron utilizadas por estos individuos para atacar a los agentes policiales.

Tras este hecho, ningún agente de la PNC resultó herido, según indicó Jorge Aguilar, subcomisario policial.