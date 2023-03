¡Tarjeta amarilla! Cristiano Ronaldo protagoniza berrinche en Arabia

El portugués no pudo marcar gol en esta jornada de la Copa del Rey de Campeones, se ganó una amarilla y fue sustituido.

Cristiano Ronaldo tuvo una actuación desapercibida en la victoria del Al Nassr 3-1 sobre el Abha.

Aunque el marcador favoreció al equipo de Cristiano, el 7 no se hizo presente en el marcador.

Cuando estaba por terminar el primer tiempo, Cristiano Ronaldo conducía el balón a toda velocidad a punto de traspasar el medio campo en busca de su gol y aumentar la ventaja que en ese momento favorecía 1-0 a Al Nassr.

Sin embargo, el referí marcó el final de la primera parte, lo que molestó al portugués que tomó con las manos la pelota y la pateó al aire.

Ronaldo received a yellow card for kicking the ball away in frustration after the referee whistled the end of the first half. pic.twitter.com/xR92h1FmEm — ESPN FC (@ESPNFC) March 14, 2023

El árbitro no tuvo más que sacarle la tarjeta amarilla al astro por su actitud antideportiva.

Otro de los momentos que marcaron el partido de Cristiano fue el momento en el que fue sustituido al minuto 87, donde no se le vio contento por irse al banquillo antes de terminar el partido.