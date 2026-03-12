Localizan paquetes de droga y armas de fuego en el interior de un vehículo en Izabal

Tras la revisión, las autoridades encontraron 65 paquetes de cocaína y cuatro armas de fuego que fueron decomisados.
La Policía Nacional Civil informó esta mañana de jueves 12 de marzo que se realizó la incautación de paquetes de droga que eran transportadas en un vehículo tipo camioneta en la aldea Cucharas, Morales, Izabal.
Tras que las autoridades hicieran la revisión del automóvil, encontraron 65 paquetes de cocaína y cuatro armas de fuego que fueron decomisados.
Además, indicaron que se realizó la captura correspondiente de dos hombres quienes son los responsables del traslado de las sustancias ilícitas.
Las autoridades policiales afirmaron que esta operación es un golpe al narcotráfico.