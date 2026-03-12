¡En cuestión de segundos! Queda grabado el robo de una motocicleta

La cámara de seguridad graba cuando despojan a un conductor de su vehículo en Villa Nueva.
Un video compartido en redes sociales se ha hecho viral ya que en la grabación se observa cómo despojan del vehículo de dos ruedas a un ciudadano.
El incidente se reportó la noche del miércoles 11 de marzo en un área de Villa Nueva. En el video se aprecia que segundos antes del asalto, la víctima trataba de rebasar a un camión pero otras dos motocicletas logran acorralarlo.
Tras algunas amenazas, el piloto se baja de su moto junto a un pasajero y uno de los compañeros de los asaltantes se la lleva, luego del robo, las víctimas se quedan en medio de la calle mientras que los delincuentes huyen de la escena.
Mira el video: