Quiso tomar una fotografía, se resbaló y terminó cayendo al vacío

  • Con información de Bernardo Montúfar/Colaborador
12 de marzo de 2026, 08:24
La joven de 20 años fue llevada al hospital con varias fracturas. (Foto: Bernardo Montúfar/Nuestro Diario)

Los gritos de auxilio de la joven alertaron a los socorristas.

Una mujer de 20 años, cayó accidentalmente a una hondonada de aproximadamente 15 metros de profundidad, luego que perdiera el equilibrio al intentar tomar una fotografía.

El hecho ocurrió en la ruta que comunica al municipio de San Antonio Ilotenango con Santa Cruz del Quiché.

El barranco tenía aproximadamente 15 metros de profundidad. (Foto: Bernardo Montúfar/Nuestro Diario)
Los gritos de auxilio alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes al llegar descendieron al barranco.

La joven fue rescatada y trasladada a la emergencia del Hospital Regional de Quiché, ya que presentaba fracturas en las extremidades inferiores y clavícula derecha, así como golpes en distintas partes del cuerpo.

(Foto: Bernardo Montúfar/Nuestro Diario)
La víctima dijo que se encontraba de visita en el municipio cuando accidentalmente cayó al vacío.

