Quiso tomar una fotografía, se resbaló y terminó cayendo al vacío

Los gritos de auxilio de la joven alertaron a los socorristas.
Una mujer de 20 años, cayó accidentalmente a una hondonada de aproximadamente 15 metros de profundidad, luego que perdiera el equilibrio al intentar tomar una fotografía.
El hecho ocurrió en la ruta que comunica al municipio de San Antonio Ilotenango con Santa Cruz del Quiché.
Los gritos de auxilio alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes al llegar descendieron al barranco.
La joven fue rescatada y trasladada a la emergencia del Hospital Regional de Quiché, ya que presentaba fracturas en las extremidades inferiores y clavícula derecha, así como golpes en distintas partes del cuerpo.
La víctima dijo que se encontraba de visita en el municipio cuando accidentalmente cayó al vacío.