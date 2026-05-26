Localizan más de Q1 millón tras allanamientos por venta anómala de terrenos

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Varios allanamientos dejó a cinco personas capturadas y una fuerte cantidad de dinero en efectivo incautado.

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Una serie de allanamientos ejecutados en la zona 3 de Quetzaltenango, en relación a una supuesta red de compra y venta anómala de terrenos, dejó cinco personas capturadas y el decomiso de una cuantiosa suma de dinero en efectivo de diferentes denominaciones.

Las diligencias judiciales fueron ejecutadas por oficiales de la Policía Nacional Civil en coordinación con agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), mismas que se concentraron en un inmueble de la 14 calle de la referida zona.

Según indicaron los investigadores, el operativo se derivó de una indagación en seguimiento a una serie de denuncias por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y usurpación.

Parte del dinero incautado en el allanamiento. (Foto: Miguel Colop/Colaborador)

En el lugar fueron aprehendidos en flagrancia Elvira Raymunda Anís Petz de Paz, de 60 años; Marco Tulio de Paz Álvarez, de 69; y Carlos Fernando de Paz Anís, de 25, por el presunto delito de lavado de dinero u otros activos. Asimismo, reportaron la captura de otros implicadas en el caso identificados como Erick Marco Tulio de Paz Anís, de 40 y Leticia Elizabeth Sola Castillo de Paz, de 39.

Durante la inspección, las autoridades localizaron y decomisaron Q676 mil 455, además de 1 mil 255 dólares estadounidenses, 296 mil pesos colombianos y 1,000 pesos argentinos. También incautaron nueve teléfonos celulares que serán analizados.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados competentes mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del efectivo.