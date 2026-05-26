Mujer sufre ataque armado en plena vía

La mujer trasladaba a varias personas cuando fue atacada.
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La conductora de un picop fue atacada a tiros durante la madrugada de este martes 26 de mayo, cuando circulaba por el bulevar principal de Tierra Nueva 2, en Chinautla.
La mujer, quien aún no ha sido identificada, trasladaba a varias personas residentes del sector que trabajan como comerciantes.
Según relataron testigos, desconocidos abrieron fuego contra el vehículo por causas que todavía son investigadas por las autoridades.
Tras el ataque, la conductora resultó herida y fue auxiliada por los Bomberos Municipales, quienes le brindaron atención de emergencia y la trasladaron hacia un centro asistencial.
Autoridades realizan las pesquisas para establecer si el hecho estaría vinculado a un ataque directo o algún otro móvil criminal.