Fundación Bi lanza la nueva colección “Ecos de la Tierra”

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Teniendo como escenario la tienda de Guate a Mano, en La Antigua Guatemala, Fundación Bi presentó su segunda colección: "Ecos de la Tierra", una propuesta inspirada en elementos naturales y culturales representativos del país.

(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

Los 200 diseños de "Ecos de la Tierra" logran fusionar la herencia cultural de nuestros pueblos con tendencias internacionales Primavera / Verano 2026, utilizando siete técnicas artesanales:

Telar de cintura

Telar de pedal

Bordado a mano y crochet

Tallado en madera

Fibras naturales

Vidrio soplado

Cerámica de alta temperatura

Cada pieza es un testimonio del talento de los artesanos, quienes resguardan y transmiten una tradición de generación en generación, preservando la identidad y proyectándola hacia el futuro.

Preservando el valor cultural

Con el propósito de fortalecer las capacidades productivas, empresariales y comerciales de grupos artesanales guatemaltecos, promoviendo la conexión entre el oficio artesanal y mercados formales de comercialización a nivel nacional e internacional, Fundación Bi crea en el año 2023 el programa "Guate a Mano".

(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

El programa ha demostrado que el corazón de Guatemala tiene un lugar en los mercados más exigentes. A principio de este año se tuvo una participación en escenarios internacionales como el Madrid Design Festival y Shoppe Objet en Nueva York, eventos que fueron una vitrina de exposición y venta del talento artesano guatemalteco.

Su enfoque busca preservar el valor cultural del trabajo artesanal guatemalteco, incorporando al mismo tiempo, herramientas contemporaneas de diseño, calidad e innovación que permitan responder a las tendencias y exigencias del mercado actual.