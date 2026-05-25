Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Fundación Bi lanza la nueva colección “Ecos de la Tierra”

  • Por Redacción comercial
25 de mayo de 2026, 11:40
(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

Teniendo como escenario la tienda de Guate a Mano, en La Antigua Guatemala, Fundación Bi presentó su segunda colección: "Ecos de la Tierra", una propuesta inspirada en elementos naturales y culturales representativos del país.

(Fotografía cortesía: Banco Industrial)
(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

Los 200 diseños de "Ecos de la Tierra" logran fusionar la herencia cultural de nuestros pueblos con tendencias internacionales Primavera / Verano 2026, utilizando siete técnicas artesanales:

  • Telar de cintura
  • Telar de pedal
  • Bordado a mano y crochet
  • Tallado en madera
  • Fibras naturales
  • Vidrio soplado
  • Cerámica de alta temperatura

Cada pieza es un testimonio del talento de los artesanos, quienes resguardan y transmiten una tradición de generación en generación, preservando la identidad y proyectándola hacia el futuro.

Preservando el valor cultural

Con el propósito de fortalecer las capacidades productivas, empresariales y comerciales de grupos artesanales guatemaltecos, promoviendo la conexión entre el oficio artesanal y mercados formales de comercialización a nivel nacional e internacional, Fundación Bi crea en el año 2023 el programa "Guate a Mano".

(Fotografía cortesía: Banco Industrial)
(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

El programa ha demostrado que el corazón de Guatemala tiene un lugar en los mercados más exigentes. A principio de este año se tuvo una participación en escenarios internacionales como el Madrid Design Festival y Shoppe Objet en Nueva York, eventos que fueron una vitrina de exposición y venta del talento artesano guatemalteco.

Su enfoque busca preservar el valor cultural del trabajo artesanal guatemalteco, incorporando al mismo tiempo, herramientas contemporaneas de diseño, calidad e innovación que permitan responder a las tendencias y exigencias del mercado actual.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar