No te pierdas el sabor único del tayuyo y la chicha en San Pedro Las Huertas

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Descubre el III Festival del Tayuyo y de la Chicha en San Pedro Las Huertas, una celebración de la gastronomía ancestral cerca de La Antigua Guatemala. Este 6 y 7 de junio, disfruta de sabores típicos y artesanías en un evento cultural que exalta la identidad de Sacatepéquez.

Si te gusta probar nuevos platillos típicos, el III Festival del Tayuyo y de la Chicha te dará la oportunidad de probar dos de los productos tradicionales de la aldea San Pedro Las Huertas, en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Situada a cuatro kilómetros al sur de la Ciudad Colonial, la comunidad se prepara para exaltar los sabores a base de maíz que acompañan la identidad local. La cita está preparada para el 6 y 7 de junio próximos, por lo que hay tiempo para prepararse, planificar la salida y lanzarse a explorar las afueras de La Antigua.

El tayuyo es parte de la gastronomía de la comunidad de San Pedro. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Historia

Roberto García, presidente de la Comisión Local de Turismo, explicó que el tayuyo y la chicha están ligados a la fiesta patronal de la comunidad, que se celebra cada 29 de junio en honor a San Pedro Apóstol.

"Existe un poco de diferencia en cuanto a los sabores porque cada familia tiene sus propias recetas, las cuales se van transmitiendo de generación en generación", explicó.

Cientos de visitantes llegan a la comunidad para disfrutar de estos platillos típicos. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

De la variedad que espera a los visitantes, quienes tendrán la oportunidad de comparar estilos para llevarse el que más les guste.

"Nuestras madres aprendieron con las abuelas y ellas, a su vez, con sus antecesoras; por eso es muy especial la conmemoración", detalló García.

Asimismo, el festival se propone descentralizar la industria turística de la región, al invitar a los visitantes a que se acerquen a las aldeas y localidades cercanas a La Antigua.

La bebida de la Chicha es disfrutada por muchas personas. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Preparativos

Alrededor de 50 artesanos preparan sus utensilios de barro para preparar este exquisito manjar que forma parte de la cocina ancestral de la región central de Guatemala.

La serie de combinaciones que se pueden disfrutar con este tipo de alimentos ya conquistó los paladares de quienes ya asistieron a las ediciones anteriores.

Podrás encontrar diversos productos durante el festival. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Sin embargo, para contar con la materia prima necesitan cosechar las mazorcas y los jocotes sembrados en terrenos situados a un kilómetro del volcán de Agua.

"La hoja de milpa que brota con la llegada del invierno es la planta ideal para envolver la masa llena de frijoles colorados que hace único al tayuyo", explicó el agricultor Edin Pérez.

En el caso de los jocotes, el fruto ya está en sus recipientes de destilación a la espera de completar los 40 días que demora la fermentación.

La chicha es una bebida elaborada con jocotes y otros ingredientes. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Orden del día

El III Festival del Tayuyo y de la Chicha se desarrollará de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en la plaza central de la comunidad.

En esos horarios habrá transporte gratuito, disponible en el parque central antigüeño, para movilizarse y disfrutar de las muestras de comida, ventas de artesanías, visitas a la iglesia colonial y el ambiente amenizado con la marimba.

También podés viajar a través de la carretera Interamericana hasta San Lucas Sacatepéquez, y de ahí tomar la Ruta Nacional 10, para completar 39 kilómetros de corrido, si bien debés tener en cuenta la carga vehicular que se manifiesta a cualquier hora del día.