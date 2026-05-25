La metamorfosis de un niño de Jutiapa en uno de los máximos referentes del futbol

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Jose Manuel Contreras, el icónico "Moyo" anuncia su retiro profesional definitivo. Tras una carrera histórica con doce títulos de liga nacional y un legado de magia en el futbol de Guatemala, el legendario número diez se despide de las canchas.

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Hablar de José Manuel Contreras es evocar la esencia pura del "diez". Es ese jugador capaz de detener el tiempo con un toque de balón. De levantar a los aficionados de la grada cada vez que conduce la pelota, porque saben que "algo" puede pasar. Y de interpretar el juego antes que cualquier otro en el campo.

Contreras nació en Atescatempa, Jutiapa, aunque su vida de niño transcurrió bajo una rutina peculiar: de lunes a viernes crecía y estudiaba en la colonia Nimajuyú, zona 21 capitalina. Pero al caer la tarde del viernes, el destino siempre era su tierra natal, donde también pasaba sus vacaciones escolares.

Defendió al equipo de todos en 80 ocasiones. (Foto: Archivo)

Esa etapa de su vida, rodeado de familia y amigos, le dieron la identidad que años después luciría en cada estadio. El asfalto y las canchas de tierra de la capital fueron su escuela de calle, mientras que los fines de semana en el oriente, junto a sus tíos y abuelos, le recordaban siempre de dónde venía.

Su figura se formó entre el polvo de los campos de barrio y se pulió en la disciplina de las academias. Antes de convertirse en leyenda indiscutible del futbol nacional, el "Moyo" fue aquel niño que derrochaba magia en las famosas "chamuscas" de la colonia Nimajuyú.

Siempre mostró su humildad y cariño a su afición. (Foto: Archivo)

Siempre lució su calidad en el futbol de barrio, pero su primer paso formativo lo dio en el club Menedy, donde entrenaban sus primos. "Me hicieron la invitación de que si quería ir a entrenar. Por medio de ellos llegué al club y me terminé quedando. Jugué entre uno y dos años con Menedy", recordó Contreras en una entrevista para Selección Insider.

Su primera gran vitrina llegó poco después, en un torneo nacional Sub-15 defendiendo a la Universidad de San Carlos. Aunque la distancia y los estudios complicaban su asistencia a los entrenamientos, su capacidad era tan sobresaliente que la "U" no prescindía de él los fines de semana cuando había partido.

También vistió la camisola de Antigua GFC, donde conquistó dos títulos. (Foto. Archivo)

Tras un periodo con los universitarios, consiguió una prueba en Comunicaciones. Siendo aún categoría Sub-15, dio el salto al club albo, el de sus sueños. Ahí comprendió que la constancia y el compromiso diario eran el único puente real hacia el profesionalismo.

Su debut en la Liga Mayor con el equipo crema en octubre de 2004 fue el inicio de una historia dorada. Su visión periférica y su guante en el pie derecho lo llevaron rápidamente a ser el referente del mediocampo nacional en selecciones juveniles.

Esa calidad no pasó inadvertida en el extranjero, llevándolo a vivir un "doctorado" futbolístico en Sudamérica. Militó en el Arsenal de Sarandí en Argentina, donde compitió en la Copa Sudamericana. Jugó en estadios míticos como La Bombonera, enfrentando a rivales como Juan Román Riquelme. También fichó por el Fénix de Uruguay y tuvo un buen paso por la Universidad de Concepción en Chile.

Comunicaciones siempre fue el equipo de sus sueños y donde se convirtió en leyenda. (Foto: Archivo)

Esta experiencia internacional le otorgó una jerarquía que, a su regreso al país, tras tener un breve paso por Xelajú M.C., fue vital para liderar el histórico Hexacampeonato de Comunicaciones y, posteriormente, conquistar títulos memorables con Antigua GFC, rompiendo la hegemonía tradicional del futbol chapín.

Con la Selección Nacional, Contreras se consolidó varios años como un líder de la Azul y Blanco, siendo referente en eliminatorias mundialistas, torneos de Concacaf y llegando a disputar 80 partidos con el equipo de todos.

Hoy, con una carrera que abarca más de dos décadas de éxitos y 12 títulos de liga nacional, el futbol guatemalteco se despide de uno de sus más grandes artistas, luego de que el histórico 10 crema anunciara su retiro profesional el 1 de mayo de este año (2026).

Protagonizó clásicos de alto impacto. Aquí disputa un balón contra el también histórico Carlos Ruiz. (Foto: Archivo)

El niño que viajaba cada viernes a Jutiapa se despide como leyenda, dejando una estela de pases imposibles y noches de grandeza, como la vivida ante Heredia en la final del Apertura 2013, donde anotó dos goles en el coloso de la zona 6 para el tricampeonato albo; o como cuando levantó la Liga Concacaf 2021 en el Doroteo Guamuch Flores, venciendo al Motagua de Honduras.

Pero más allá de esos juegos memorables, deja un legado en el corazón de cada aficionado que disfrutó de su futbol, impacto que servirá de guía para cualquier joven que sueñe con portar el número diez en la espalda.