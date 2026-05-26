Identifican al joven que fue desmembrado por terroristas del Barrio 18

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El joven de 22 años fue localizado mientras lo desmembraban dentro de una vivienda abandonada en la zona 18 capitalina.

La noche del pasado domingo 24 de mayo se reportó un macabro hallazgo en Lomas de Santa Fe en la zona 18 capitalina, luego que dos hombres fueran sorprendidos por agentes de la PNC mientras desmembraban a una persona.

Tras las diligencias de investigación correspondientes, las autoridades indicaron que la escena del crimen se localizó una cabeza, dos piernas y un brazo. Además, se encontraron las herramientas con las que habrían separado las partes del cuerpo de la víctima, entre ellos, un arma de fuego, un machete, un cuchillo y un azadón.

Las evidencias localizadas fueron embaladas para fortalecer investigaciones en curso. (Foto: PNC)

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) identificó a la víctima como Abner Aníbal Ajpop González, de 22 años, cuyo cuerpo llegó en cuatro partes a la institución ya que la cabeza y ambos brazos estaban separados del torso, mientras que las piernas no alcanzaron a ser cortadas.

Durante el hecho, fueron capturados dos pandilleros del "Barrio 18", uno de ellos, menor de edad. Los ahora privados de libertad, declararon posteriormente que lo habrían hecho luego de recibir órdenes de vigilarlo y asesinarlo debido a que pertenecía a una pandilla rival.

Abner Aníbal Ajpop González, fue la víctima identificada. (Foto: Redes Sociales)

Los responsables fueron identificados como Diego de Jesús Herrera Rodríguez, de 28 años, alias "Psicópata" y el menor de edad que era conocido como alias "El Diabólico", quien fue remitido al juzgado correspondiente.

Ambos capturados enfrentan a la ley mientras que las autoridades continúan con investigaciones para esclarecer los hechos y establecer la causa de la muerte de Ajpop González.