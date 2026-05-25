Guatemala Fashion Week: Origen, celebrando la identidad artesanal de la región

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La moda, el arte textil y las raíces culturales se unieron en una nueva edición de Guatemala Fashion Week: Origen, una plataforma impulsada por Siete Zero que busca resaltar el trabajo artesanal y el talento local a través de propuestas contemporáneas cargadas de identidad.

Esta edición, realizada en EXPOI, zona 4, reunió a diseñadores nacionales e internacionales en una serie de actividades que incluyeron pasarelas, exposiciones, talleres creativos y presentaciones especiales enfocadas en el "handmade" y la riqueza textil de la región.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Guatemala Fashion Week: Origen surge como una evolución de Made in Guate, una iniciativa creada por Siete Zero para fortalecer la conexión entre diseñadores y comunidades artesanas del país. Con la intención de fortalecer la identidad cultural dentro de la moda contemporánea.

“ Es la forma que tenemos nosotros de homenajear, reconocer y visibilizar el talento local, sobre todo el talento de la parte de artesanos ” Daniel Panedas , director de Siete Zero.

Durante la jornada participaron diversos creativos y marcas, entre ellos, Vessel Atelier, Mercado Vivo y la diseñadora mexicana, Lydia Lavín, quien presentó su colección "Nocturno de México", inspirada en rituales y paisajes nocturnos de comunidades del norte de México.

“ Guatemala Fashion Week: Origen es justo lo que tenemos que hacer. Somos afortunados de contar con tanta identidad cultural, color, texturas, artesanos, es grandioso tener este espacio para nuestros orígenes ” Lydia Lavín , diseñadora de modas mexicana.

Con iniciativas como Guatemala Fashion Week: Origen y Made in Guate, Siete Zero continúa apostando por una moda con identidad propia, donde las tradiciones textiles y el trabajo artesanal se convierten en protagonistas de la escena creativa latinoamericana.