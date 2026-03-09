Localizan restos humanos en un terreno baldío en Zacapa

-

La bolsa sellada presentaba manchas de sangre y estaba cerca de un desagüe, según indicaron las autoridades.

El cuerpo de una persona fue localizado dentro de una bolsa de nylon negra en un terreno baldío cercano a un desagüe, en una calle de terracería que conduce de la colonia El Manantial hacia la colonia Conevisa, en Zacapa.

El hallazgo fue reportado la tarde de este domingo 8 de marzo.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó a Soy502 que la alerta fue recibida alrededor de las 15:25 horas de este domingo, cuando una llamada telefónica advirtió sobre la presencia de una bolsa de la que emanaban olores fétidos en el sector.

Al llegar, los agentes localizaron una bolsa cerca de un desagüe, en un terreno baldío.

El paquete se encontraba completamente sellado y presentaba manchas de sangre, por lo que se presume que en su interior se encontraba una persona fallecida.

El cuerpo fue trasladado al Inacif como persona no identificada. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

"Se encontraba una bolsa de nylon color negro, del cual de su interior se emanan olores fétidos... cerca de un desagüe, en un terreno baldío se encuentra una bolsa totalmente sellada, de la cual se observan manchas de sangre por lo que se presume que sea una persona fallecida. " indicó la PNC,

Según confirmó la PNC, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) como persona no identificada, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.

Por su parte, el Inacif confirmó que la causa de muerte fue por asfixia por sofocación, pero aún no se establece la identidad de la víctima.