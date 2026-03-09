Bomberos forestales mueren al quedar atrapados en incendio

César Augusto Pérez García y Edwin Armando García Sucup fueron encontrados sin vida en un área boscosa luego de que quedaran atrapados mientras combatían un incendio forestal que se propagó en la zona.

El incendio sucedió en Rabinal, del departamento de Alta Verapaz. (Foto: Conred)

Según información de primera mano, las víctimas quedaron rodeadas por las llamas en la aldea Chupel ya que se encontraban en una zona de difícil acceso y el avance del fuego les impidió evacuar a tiempo. Tras varias horas de búsqueda por parte de equipos de emergencia y autoridades, sus cuerpos fueron localizados.

A través de sus redes sociales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) lamentó el fallecimiento de los bomberos forestales y expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de las víctimas.

El incendio forestal en un área boscosa de Rabinal dejó como saldo la muerte de dos brigadistas. (Foto: Conred)