¡Evoluciona! La locutora Beatriz del Valle anuncia su nuevo proyecto

La locutora Beatriz del Valle anunció de manera sorpresiva su salida de la radio, entristeciendo a quienes la acompañaron durante su trayectoria, sin embargo inicia un proyecto en donde estará más cerca que nunca de sus fans.

Una de las voces consentidas de Atmósfera 96.5 anunció en sus redes sociales, su retiro del medio de comunicación. Después reveló cuál fue el motivo de su inesperada despedida, hablando de un nuevo inicio en su carrera.

Foto: Instagram.

"Me voy súper agradecida con esta empresa que fue mi casa por muchos años, no tienen idea de cómo me costó tomar esta decisión por el cariño y aprecio que les tengo, infinitas gracias EU, infinitas gracias a mis jefes que confiaron en mí, infinitas gracias a mis oyentes, me voy contenta porqué los acompañé por mucho tiempo en esta emisora tan hermosa, la vida es así, de decisiones y de evolución, definitivamente guiada por Dios todo saldrá bien en mi nueva etapa", escribió en Instagram.

Su nuevo proyecto:

Bea contó que ahora es conductora de Canal Antigua. "¡Un día de muchas emociones y felicidad!, nerviosa, contenta y ansiosa por esta nueva etapa de mi carrera profesional. Gracias a Canal Antigua porque juntos vamos a escribir un nuevo capítulo, vamos a crecer y aprender, les presento a su nueva conductora de deportes", dijo.

Del Valle estará en los noticieros "A las 7PM", "A las 9PM" y "A las 7:45am" y también será parte del segmento deportivo.

ASÍ LO CONTÓ:

