Loki: Revelan quien es el encapuchado misterioso y el guiño a los Cuatro Fantásticos

La nueva serie de Marvel reveló, en su segundo episodio, la identidad del misterioso encapuchado y un guiño a los Cuatro Fantásticos.

La serie de Loki, que se transmite por la plataforma de Disney+ y que este miércoles estrenó su segundo episodio, otorgó dos grandes revelaciones. Una de ellas está relacionada con eventos sucedidos en la película de "Thor Ragnarok" y la otra ve hacia el futuro revelando la posible existencia de un gran villano de Marvel.

Loki es la tercera serie de Marvel Studios para la plataforma de "streaming". La primera fue "Wanda Visión", experimentó con formatos de series familiares de diferentes épocas. La segunda fue "Falcon and The Winter Soldier" que apostó por la comodidad y no arriesgó mucho en cuanto a su propuesta, lo cual encantó a los espectadores porque vieron un programa intenso lleno de secuencias de acción.

Por aparte, Loki se encamina a ser una serie compleja en cuanto a su contenido debido a esa exploración de los viajes en el tiempo, la continuidad, los multiversos y hasta la existencia misma de los seres vivientes en el universo.

Los Cuatro Fantásticos / ALERTA DE SPOILER

Al cierre del primer episodio vimos a un misterioso personaje ataviado con una capucha que ocultaba su identidad. Durante el desarrollo del segundo episodio, se deje entrever que existe una posible traición dentro de la Autoridad de Variación del Tiempo (AVT), entidad que gobierna la "sagrada línea de tiempo" y las diferentes realidades existentes en el multiverso.

De acuerdo con Marvel Fandom, esta organización vigila las realidades. Todos los empleados de esta organización burocrática y llena de papeleo nacen y se crían para realizar sus funciones. Muchos de estos se clonan para reducir las disputas y mejorar la eficiencia.

Es ahí donde entra el agente Mobius, interpretado por Owen Wilson, quien se cree podría ser un clon de muchos como él. Mobius aparece por primera vez con los Cuatro Fantásticos cuando los procesó por el uso ilegal del tiempo, robo de continuidad y otros cargos diversos. Pero, fueron los héroes quienes finalmente le ayudaron a conseguir un ascenso en la AVT.

Los villanos de Loki

Mobius conversa con Ravonna, quien aparece como jueza y jefa del agente. Ravonna es un personaje extraído de los cómics. Su nombre es Ravonna Renslayer y era la hija del rey Carelius, un gobernante de la Tierra en el siglo 40. Este reino era el único no conquistado por Kang el Conquistador, pero este perdonó destruir el lugar porque estaba enamorado de Ravonna.

De acuerdo con Marvel Fandom, esta rechazó el amor de Kang ya que no era de la realeza. Luego de una serie de batallas en las que terminó involucrando a los Vengadores, finalmente Kang se alió a Ravonna. Esta, según los cómics, ha sido villana de los Cuatro Fantásticos y de los Vengadores.

Volviendo a la serie, cerca del final del episodio aparece la revelación del encapuchado: Lady Loki. Si, es la variante femenina de Loki. Por ello, los de la AVT le decían a Loki que a quien estaban cazando era a él mismo. Loki la descubre justo en el momento en que lanza un ataque a la línea del tiempo, creando muchas vertientes que los "Time Keepers" trataban de evitar.

La primera vez que apareció fue después del Ragnarok, Loki aprovechó que Lady Sylvie se encontraba debilitada y usurpó su cuerpo. Quedará por descubrir quién es este misterioso personaje y qué planea, principalmente porque Loki huyó con ella.