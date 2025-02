Presentadora Loraine Quinto reveló con este video su embarazo (video)

-

La presentadora guatemalteca reveló la noticia a sus seguidores, con un video junto a su esposo.

Loraine Quinto, querida presentadora de televisión guatemalteca, se une al club de mamás: está a la espera de su primer bebé junto a su esposo Franz Rossbach.

Foto: captura de video

La noticia fue confirmada por ella misma a través de un video publicado en Instagram en el que comparte cuadro con su pareja.

Con temática de picnic y cerezas y la frase "Cherry on top" (cereza en la cima), Quinto anunció a sus seguidores que está embarazada.

Foto: captura de video

"Our cherry on top. No podemos estar más felices al compartirles que nuestra familia está completa, porque ahora somos 3", se lee.

Foto: captura de video

El clip recibió cientos de comentarios de seguidores felicitando a la presentadora.

Pero además, otras figuras públicas se unieron a la celebración. Christa García, Ricardo García Santander, Jessica Scheel y Aida Estrada también felicitaron a la pareja.

Foto: captura de video

Mira el clip: