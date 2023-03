Lotería Santa Lucía celebra 3 mil sorteos desde su fundación

Lotería Santa Lucía fue fundada con el objetivo de ser el brazo financiero para la labor que realiza el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala al servicio de los guatemaltecos en toda la República.

El primer sorteo se realizó el 15 de septiembre de 1956 con un Premio Mayor de Q6 mil. El próximo 25 de marzo de 2023, Lotería Santa Lucía realizará el Sorteo Ordinario número 3000 con un Primer Premio Mayor de Q1 millón.

FOTO 2

Los billetes de Lotería Santa Lucía son distribuidos por compradores mayoristas con o sin Discapacidad Visual, quienes han alcanzado su independencia económica a través de la comercialización de billetes de Lotería Santa Lucía.

Próximos Sorteos

Sorteos con un primer Premio Mayor de Q1 millón:

• 25/03/2023: sorteo No. 3000

• 01/04/2023: sorteo No. 3001

• 22/04/2023: sorteo No. 3002

• 29/04/2023: sorteo No. 3003

Sorteo Extraordinario con un primer Premio Mayor de Q2.200 mil:

• 15/04/2023: Sorteo No. 377