Lou Ferrigno, actor de la serie "El increíble Hulk", estará en Guatemala

-

El famoso actor estadounidense-italiano llegará a Guatemala para ser parte de la esperada Comic-Con 2023.

Cada vez falta menos para que la Comic-Con 2023, un evento que reúne a los amantes de los cómics, se lleve a cabo en el país.

En ese sentido, la organización del evento ha dado a conocer a varios de sus invitados de este año, emocionando a los guatemaltecos que no se perderán de esta edición.

Recientemente, anunciaron la llegada del actor estadounidense y fisicoculturista, Lou Ferrigno, quien protagonizó la icónica serie televisiva "El increíble Hulk".

"¡Comicon Guatemala tiene el honor de presentar a nuestro décimo Invitado Internacional, por primera vez y en exclusiva le damos la bienvenida a la Leyenda Viviente, el reconocido actor estadounidense, Lou Ferrigno", se lee.

(Foto: Comicon)

La noticia emocionó a miles de fanáticos en el país, quienes reaccionaron con diversos comentarios en la publicación de la Comic-Con.

"Ferrigno es hasta hoy el actor que más tiempo le ha dado vida a Hulk, desde su serie de 80 episodios, las películas para televisión The Incredible Hulk Returns (1988), The Trial of the Incredible Hulk (1989) y The Death of the Incredible Hulk (1990)", agregó la organización.

El famoso actor también ha prestado su voz en las series animadas, videojuegos en donde tiene un lugar el personaje, y dentro del Marvel Cinematic Universe (MCU) en donde grabó algunos efectos de voz adicionales.

Si no quieres perderte la convivencia con Lou Ferrigno, toma en cuenta que el evento será el próximo 7 y 8 de octubre en Fórum Majadas. Sobre el precio de los boletos, quédate pendiente de las redes sociales de Comic-Con para más detalles.