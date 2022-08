¿En dónde cayó el cohete chino Long March 5B?

¿En dónde cayeron los restos del cohete chino Long March 5B?

Hace unos días, científicos alertaron sobre la caída de los restos del cohete propulsor Long March 5B que lanzó China el domingo 24 de julio, el cual transportaba un módulo hacia la Estación Espacial Tiangong.

Este sábado 30 de julio se notificó que dichos restos ingresaron a la atmósfera e impactaron en el mar pero, ¿en dónde cayeron?

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China (PRC) Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30. We refer you to the #PRC for further details on the reentry’s technical aspects such as potential debris dispersal+ impact location. — U.S. Space Command (@US_SpaceCom) July 30, 2022

Autoridades fueron alertadas de la caída de los restos del cohete, que se habrían estrellado en el mar cerca de la provincia de Palawan, según Marc Talampas, funcionario de la Agencia Espacial Filipina.

“Monitoreamos la situación y hemos emitido un aviso a la población para que esté atenta, evite el contacto con cualquier resto flotante y reporte de inmediato a las autoridades locales”, expresó.

Sin embargo, la Agencia Espacial China de Viajes Tripulados indicó que la mayor parte del cohete Long March 5B se quemó al entrar en contacto con la atmósfera.

Y aunque las autoridades chinas no dieron más detalles sobre el destino de los restos, señalaron que la zona de aterrizaje estaba a una longitud de 119 grados este y latitud de 9.1 grados norte, lo que lo sitúa en el agua, al sureste de Puerto Princesa, Palawan.

La NASA acusa a China

El cohete Long March 5B no fue diseñado para controlar su descenso desde la órbita, situación que ha generado críticas en lanzamientos anteriores.

Por tal motivo, Bill Nelson, administrador de la NASA, arremetió contra China por no compartir información exacta sobre la trayectoria del cohete al caer a la Tierra.