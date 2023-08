El Presidente del fútbol español se niega a renunciar tras polémica del beso forzado

-

El Presidente del fútbol español, Luis Rubiales, no renunciará tras la polémica por el beso forzado a la futbolista Jennifer Hermoso.

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, acosado por las críticas por su beso forzado a la jugadora Jennifer Hermoso, anunció este viernes que no renunciará a su cargo.

"No voy a dimitir", repitió Rubiales, desafiando a las peticiones de renuncia de los últimos días, antes de asegurar que se "está ejecutando un asesinato social. Me están tratando de matar".

El presidente de la RFEF pidió "perdón" por su comportamiento en la final del Mundial que ganó España y admitió haberse "equivocado" en su beso a Jennifer, que calificó de "mutuo y consentido".

El mandatario sorprendió al mundo luego de sujetar la cabeza de Jennifer Hermoso, la número 10 de la selección de España femenina, y darle un beso en la boca tras ganar la final ante Inglaterra.

Rubiales, presidente de la RFEF desde 2018, atacó a "el falso feminismo que no busca la verdad" y también a "estas personas que están tratando de asesinarme públicamente".

Jennifer Hermoso, hizo saber su deseo de que se tomaran "medidas" contra Rubiales, y anunció que se llevará al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), una denuncia por una falta muy grave".

"Vergüenza ajena", escribió en sus redes sociales el ex-portero de la selección española, Iker Casillas, que se retiró de las últimas elecciones federativas, ganadas por Luis Rubiales en 2020.