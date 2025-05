Luis Suárez y Lionel Messi fundaron un club de fútbol uruguayo

-

Luis Suárez brindó una actualización importante sobre el club que fundó hace algunos años.

El delantero uruguayo, Luis Suárez, reconocido por su trayectoria internacional, reveló que Lionel Messi se sumará como socio al club Deportivo LS, institución que Suárez creó en 2018 en Uruguay.

(Foto: Neuquen Al Instante)

Con esta incorporación, la entidad cambia su nombre oficial a Deportivo LSM, en homenaje a las iniciales de ambos futbolistas. Messi, por su parte, agradeció públicamente la invitación a formar parte del proyecto.

A través de un video en sus redes sociales, Suárez, de 38 años, compartió su emoción por haber concretado el sueño de fundar un club en la Ciudad de la Costa, en Uruguay.

El proyecto, que ha tenido un crecimiento notable, ya cuenta con más de 3,000 socios y dispone de instalaciones como un complejo deportivo y una ciudad deportiva con actividades formativas para niños y jóvenes.

El exdelantero del Barcelona destacó que el crecimiento del club ha sido posible gracias al trabajo colectivo de muchas personas, incluyendo su familia, que ha estado involucrada desde el inicio.

Durante el mismo video, Suárez confirmó que Deportivo LSM comenzará a competir oficialmente en los torneos organizados por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), sumando equipos profesionales.

En ese contexto, presentó formalmente a Messi como su nuevo socio estratégico en esta nueva etapa del club.

Messi, quien estuvo presente en el anuncio junto a Suárez, expresó su gratitud por ser parte del proyecto. Valoró el esfuerzo y la dedicación que su amigo ha puesto en la construcción del club y aseguró sentirse orgulloso de unirse a esta iniciativa.

Además, manifestó su deseo de contribuir al crecimiento del Deportivo LSM y acompañar a Suárez en este nuevo desafío.

