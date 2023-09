Luisito Comunica revela la "palabra guatemalteca" que aprendió (video)

-

El famoso youtuber está de visita en Guatemala para promocionar su bebida, pero también para conocer lugares emblemáticos del país.

La tarde del jueves 7 de septiembre, el famoso creador de contenido Luisito Comunica arribó a suelo guatemalteco, tal y como lo anunció mediante sus historias de Instagram horas antes.

La razón de su visita es para promocionar una bebida en distintos locales del país. Sin embargo, el youtuber mexicano también pidió recomendaciones de lugares para conocer estando en Guatemala.

Recientemente, "El Rey Palomo" sorprendió a sus seguidores luego de presumir en redes sociales un modismo guatemalteco que acaba de aprender, y que asegura ahora formará parte de su vocabulario.

"Oigan, estoy aprendiendo una palabra nueva: 'nítido' ¿cierto? He escuchado a mucha gente decirla y es como chilero, como cabal, pero nítido, creo que no la había aprendido. Y fíjense que he venido a Guatemala varias veces, ya se va a quedar en mi lenguaje", expresó en sus historias de Instagram.

Luisito Comunica presume la nueva palabra que ha aprendido en Guatemala. pic.twitter.com/ebkrVFswZW — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) September 8, 2023

En su convivencia con seguidores y firma de botellas de su bebida, el famoso presumió en sus redes videos y fotografías que muestran la forma en que varios guatemaltecos lo recibieron con creativos detalles.

Luisito Comunica continúa en el país instalado en un hotel de la Ciudad de Guatemala. El mexicano acostumbra a compartir sus experiencias en los lugares donde se hospeda mediante sus redes sociales.