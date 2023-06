El lujoso regalo que Lewis Hamilton le habría dado a Shakira

-

Shakira llegó a Barcelona con una lujosa prenda, la cual se cree fue un regalo de Lewis Hamilton.

Shakira se ha vuelto tendencia ahora por una supuesta relación entre ella y el piloto de fórmula 1, Lewis Hamilton.

El domingo se le vio en el autódromo Circuit de Barcelona-Cataluña en Montmeló, donde la cantante estuvo apoyándolo desde el balcón. Estando allí, se tomó una fotografía luciendo una camisa de Versace, un sostén rosa, falda blanca y tenis rosa con plataforma.

Fotografía de Shakira comentada por Donatella Versace. (Foto: Captura de pantalla)

En la publicación de Instagram aparece un comentario de Donatella Versace diciendo que la colombiana se ve "fantástica" en esa camisa.

Dicha prenda es parte de la colección "La Vacanza", elaborada en colaboración de Versace y Dua Lipa. La camisa esta valorada en 1,400 euros ( más de Q11 mil )

Ahora las sospechas comienzan porque Lewis Hamilton pudo haber sido quien le regaló esa costosa camisa a Shakira. En un evento que se llevó a cabo en Cannes, Dua Lipa y Donatella Versace presentaron la colección de primavera. El piloto de fórmula 1 llegó al evento y se tomó fotografías con las famosas.

Lewis Hamilton with Donatella Versace and Dua Lipapic.twitter.com/gPSLurjK5f — Stefanie (@fastpitstop) May 23, 2023

El romance entre Hamilton y la cantante no ha sido confirmado, pero todo apunta a que están muy cercanos. La prensa española cuenta que luego de ir al Gran Premio de España, a los dos se les vio cenando en un restaurante japonés y luego en un centro nocturno.