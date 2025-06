Luka Modric se convertirá en jugador del AC Milan

-

La aún estrella del Real Madrid prepara sus maletas para incorporarse a su nuevo club al concluir el Mundial de Clubes.

El Mundial de Clubes, que se disputará en Estados Unidos entre el 14 de junio al 13 de julio, será la última competición para Luka Modrić con la camiseta del Real Madrid antes de poner rumbo a su nuevo destino.

Y es que desde Italia apuntan que el croata está muy cerca de cerrar el acuerdo para convertirse en el nuevo futbolista del AC Milan. El centrocampista balcánico ha dicho "sí" al conjunto rossoneri y la firma de su contrato podría producirse en los próximos días,

Según La Gazzetta dello Sport, Luka podría percibir entre tres y cuatro millones de euros por curso.

Respecto a la duración de su vinculación con el cuadro italiano, podría incluir una temporada, más otra opcional.

Modrić, que se despidió del Bernabéu el 24 de mayo en el último partido de Liga, pondrá fin a su etapa en el Real Madrid después de 13 temporadas, con un espectacular palmarés con 28 títulos, entre ellos seis Champions League, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España.