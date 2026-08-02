Taxistas anuncian manifestación para este lunes 3 de agosto

-

Taxistas convocan a manifestación este 3 de agosto por precio de los combustibles.

La Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (APTG) convocó a sus agremiados y otros interesados a participar este lunes 3 de agosto en una nueva manifestación por el incremento en el precio de los combustibles.

Según la convocatoria publicada por la organización, la concentración está programada para las 8:00 horas en el sector de Molino de las Flores, en Mixco.

Esta será una nueva acción impulsada por el gremio de taxistas para exigir medidas que permitan reducir el impacto que ha tenido el precio de los carburantes.

"Nuevamente vamos a manifestarnos este 03 de agosto por el alto costo del combustible", indicó la asociación al anunciar la actividad.

Señalan al Ejecutivo y Legislativo

En su pronunciamiento, los pilotos cuestionaron tanto al Organismo Ejecutivo como al Legislativo, al considerar que no se han adoptado las acciones que esperan frente al comportamiento de los precios.

"Ni el Ejecutivo ni el Legislativo han querido hacer algo. La presión social hace la fuerza", agregó la APTG.

La organización también hizo un llamado para que más personas se sumen a la movilización y compartan la convocatoria.

Al cierre de esta nota, en la publicación de la Asociación únicamente se establece como punto de concentración Molino de las Flores y las 8:00 horas como horario de reunión.

La APTG ya ha expresado anteriormente su rechazo al impacto que representa el costo de los carburantes para quienes utilizan diariamente vehículos como herramienta de trabajo.