Disturbios en el Preventivo de la zona 18: terrorista MS y su esposa fallecidos

El Sistema Penitenciario informó sobre la muerte de un pandillero de la Mara Salvatrucha junto a su esposa en el preventivo de la zona 18.
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Un integrante de la organización terrorista Mara Salvatrucha falleció en las instalaciones del Centro de Detención Preventiva para Hombres, Anexo B, ubicado en la zona 18.
Se trata de Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo".
En el incidente también falleció su esposa y un guardia penitenciario resultó herido al momento de repeler el ataque, dio a conocer la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
"Los privados de libertad identificados por los órganos de control de la DGSP como involucrados en los hechos, fueron aislados de forma inmediata y se encuentran a la espera de ser consignados", informaron las autoridades.
¿Quién es alias El Gorgojo?
El sujeto asesinado fue capturado en febrero de 2023, tras ordenar la ejecución de cinco hombre que fueron asesinados en enero de 2024 luego de desaparecer de un centro nocturno de la zona 9. Los cuerpos fueron disueltos en ácido en el barrio El Gallito, zona 3.
Según publicaciones de la época, Francisco Edgar Domínguez, en representación de la organización delictiva Los Caradura, expulsó a Ortiz Romero del sector que controlaba, es decir, la zona 9, esta situación derivó una disputa territorial entre la organización delicttva en mención, junto a la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
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