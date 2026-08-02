Real Madrid aplaude que la FIFA descarte vender parte de sus derechos comerciales

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El Real Madrid se pronunció este domingo sobre la decisión de la FIFA de retirar el proyecto que buscaba abrir parte de los derechos comerciales de sus competiciones a inversores privados y calificó la medida como "una buena noticia para el futbol".

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A través de un comunicado, el club español respaldó la decisión y agradeció a la UEFA, las confederaciones, federaciones y demás instituciones que se opusieron a la iniciativa promovida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"El Real Madrid valora muy positivamente la decisión tomada por la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones. Nuestro club considera que es una buena noticia para el futbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados", señaló la entidad merengue.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 2, 2026

El proyecto perdió respaldo

Infantino anunció el pasado viernes el retiro de la propuesta, que contemplaba la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa abierta a la inversión privada que administraría las actividades comerciales y la organización de eventos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo.

Infantino retiró el proyecto que buscaba abrir los derechos comerciales de la FIFA a inversores privados. (Foto: AFP)

La iniciativa provocó un amplio rechazo en el futbol internacional. La UEFA lideró la oposición e incluso advirtió que sus asociaciones miembro podrían no participar en futuras competiciones organizadas por la FIFA si el plan seguía adelante.

Tras confirmarse su cancelación, el organismo europeo aseguró que Infantino perdió la confianza de buena parte de la familia del futbol y pidió revisar el modelo de gobernanza de la FIFA.

*Con información de AFP