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Localizan restos humanos dentro de un costal en la zona 21

  • Por Reychel Méndez
02 de agosto de 2026, 15:18
Agentes de la Policía Nacional Civil arribaron al lugar y acordonaron el área. (Foto: Wilder López/Soy502)

Agentes de la Policía Nacional Civil arribaron al lugar y acordonaron el área. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las autoridades correspondientes fueron coordinadas para que realicen las diligencias de ley y determinen si se trata de una persona fallecida

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Bomberos Voluntarios fueron requeridos en la zona 21 de la ciudad, la tarde de este domingo 2 de agosto, tras el reporte de posibles restos humanos abandonados en la vía pública.

De inmediato, socorristas de la 78 compañía se dirigieron a la 7 calle final de la colonia Cerro Gordo, donde localizaron un bulto envuelto en costales.

El área fue acordonada debido a la localización de posibles restos humanos. (Foto: Wilder López/Soy502)
El área fue acordonada debido a la localización de posibles restos humanos. (Foto: Wilder López/Soy502)

Tras el hallazgo se coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se encargaron de acordonar y resguardar el área mientras el Ministerio Público (MP) llega al lugar.

Al llegar los fiscales del MP confirmaron que se trataba de un cuerpo envuelto en bolsas negras y dentro de un costal.

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