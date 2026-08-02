Localizan restos humanos dentro de un costal en la zona 21

Las autoridades correspondientes fueron coordinadas para que realicen las diligencias de ley y determinen si se trata de una persona fallecida
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Bomberos Voluntarios fueron requeridos en la zona 21 de la ciudad, la tarde de este domingo 2 de agosto, tras el reporte de posibles restos humanos abandonados en la vía pública.
De inmediato, socorristas de la 78 compañía se dirigieron a la 7 calle final de la colonia Cerro Gordo, donde localizaron un bulto envuelto en costales.
Tras el hallazgo se coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se encargaron de acordonar y resguardar el área mientras el Ministerio Público (MP) llega al lugar.
Al llegar los fiscales del MP confirmaron que se trataba de un cuerpo envuelto en bolsas negras y dentro de un costal.