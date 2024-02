La Luna se está encogiendo y sufre fuertes sismos

-

Un nuevo estudio revela que la Luna se está encogiendo.

Un nuevo estudio ha dado a conocer que la Luna sigue encogiéndose, esto es debido a la actividad en su núcleo, ya que presenta un enfriamiento progresivo en su interior.

El estudio realizado por la Universidad de Maryland, actualmente publicado en la revista científica The Planetary Science Journal, ha alertado que la Luna se está encogiendo y sufriendo de terremotos. Estos dos eventos están relacionados, de acuerdo con los investigadores.

Por otro lado, el estudio "Tectonics and Seismicity of the Lunar South Polar Region" señala que el reducimiento en la circunferencia de la luna ha tenido como resultado que en la superficie existan formaciones de fallas y pliegues que podrían arriesgar los proyectos de exploración como el Artemis 3, la primera misión humana de la NASA al Polo Sur Lunar, que esta planeada para el año 2025.

Foto: Getty Images

Actividad sísmica en la Luna

Según la investigación, el encogimiento de la Luna puede provocar una intensa actividad sísmica, la cual podría desencadenarse en terremotos lunares que durarían horas, incluso toda una tarde.

Ante ello, existe el riesgo de la misión del hombre para seguir explorando en el satélite natural.

"Nuestro análisis aporta la primera evidencia de que estas fallas siguen activas y produciendo probablemente lunamotos a medida que la Luna se enfría y se encoge. Algunos de estos sismos pueden ser de una magnitud considerable, de cerca de cinco en la escala de Richter", indicó uno de los autores del estudio, Thomas Watters.

El satélite natural se ha encogido en más de 100 metros en los últimos cientos de millones de años, debido a que el interior de la Luna se ha estado enfriando progresivamente.

