Este es el fenómeno de la "Luna del Lobo" y la razón por la que no puedes pedértelo

La luna ha regalado un espectáculo en el firmamento y podrás apreciarla durante dos noches más.

Desde la noche del 16 de febrero en la mayor parte del mundo se apreció una espectacular luna llena, conocida como "Luna de Lobo".

Este fenómeno tiene como característica ser uno de los más resplandecientes ya que durante esta época existe una cercanía de la Tierra y la Luna.

De acuerdo con una publicación de la NASA, este fenómeno podrá ser apreciado durante las noches del miércoles, jueves y viernes (16-17-18 de febrero).

¿Por qué se llama Luna de Lobo?

El nombre de "Luna de Lobo" tiene un origen en las tribus americanas, ya que durante la época colonial las personas escapaban de las aldeas en el transcurso de la noche y mientras lo hacían veían a manadas de lobos descender por los montes aullando a la luna.

Probablemente lo hacían con la intención de que el sonido de su aullido llegara más lejos.

Es por ese comportamiento que a los lobos se les relaciona con la noche y por coincidencia la luna aparece en ese horario.