¡Luto en el cine! Fallece actor de "Karate Kid"

-

El actor Pat E. Johnson, falleció a la edad de 84 años.

El mundo del cine se encuentra de luto después de que se dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento del actor Pat E. Johnson, quien fue parte de las populares entregas de Karate Kid.

"Para aquellos que no lo saben, mi esposo, Pat Johnson, falleció ayer. Tuve la suerte de tener a todos mis hijos aquí, conmigo. Lloramos, reímos, nos abrazamos. 54 años después, mi vida ahora está en paz y tengo la suerte de tener tantos recuerdos, amigos, hijos, nietos y bisnietos increíbles", expresó su esposa Susan por medio de un comunicado difundido por Deadline.

Foto: AS

"Gracias a todos los que se acercaron y a quienes apreciaron su trabajo en el cine y su gran amor por las Artes Marciales, también a todas las personas que se convirtieron en familia a través de ellas", agregó en el mensaje, Susan.

Pat E. Johnson era conocido principalmente por su actuación en la saga Karate Kid, en el cual interpretó al famoso referí donde Ralph Macchio y William Zabka se enfrentaron en la parte final de la primera entrega de 1984, y también en la de 1989.

Así también, fue el artista marcial que realizó las coreografías de pelea del filme Karate Kid.

Además, es recordado por participar en series y películas como Buffy, la cazavampiros, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mortal Kombat, Enter the Dragon, To Live and Die in LA, Showdown in Little Tokyo, Batman and Robin (1997) y Wild Wild West.

Causa de muerte

Una sobrina del actor y artista marcial, comentó a The Hollywood reporter, que su tío Pat E. Johnson murió por causas naturales a la edad de 84 años en su casa de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Foto: YouTube

La despedida de Ralph Macchio y William Zabka para Pat E. Johnson

A través de historias de Instagram, los actores que fueron parte del elenco de Karate Kid y Cobra Kai, se despidieron de Pat E. Johnson con quien compartieron espacio en las populares películas.

Foto: Instagram