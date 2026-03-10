El policía guatemalteco que busca convertirse en alguacil en EE. UU.

-

Antes de migrar a Estados Unidos, el agente fue soldado de reserva en Guatemala.

Un agente de origen guatemalteco anunció su candidatura para convertirse en el próximo alguacil del condado de Okanogan, en el estado de Washington, tras casi dos décadas de carrera en las fuerzas del orden en Estados Unidos.

Se trata de Gisberth González, quien confirmó la semana pasada que participará en la elección para dirigir a las autoridades de la región, con el objetivo de fortalecer el liderazgo y la confianza dentro del departamento.

El policía nació y creció en Guatemala, donde vivió con sus padres y tres hermanos. Antes de migrar a Estados Unidos a los 19 años, fue soldado de reserva en su país, experiencia que, según dice, marcó su formación. "Me uní al Ejército de Guatemala (...) durante ese tiempo cumplí mis deberes con honor", señaló.

El paisano ha desempeñado varios roles a lo largo de los años dentro de la oficina del alguacil. (Foto: Omak Chronicle)

Tras reunirse con su familia en EE. UU., trabajó como jornalero agrícola y luego en el departamento de parques de la ciudad de Wenatchee, hasta que ingresó al sistema penitenciario del condado de Okanogan y ese mismo año fue contratado como agente de campo en la oficina del alguacil.

Desde entonces ha trabajado en distintas áreas, incluido el Equipo de Respuesta Especial y como oficial de entrenamiento. "El alguacil Frank Rogers me contrató en 2007 y desde entonces he tenido la oportunidad de trabajar en prácticamente todo el condado. Conozco bien la comunidad y las necesidades de quienes viven aquí", explicó el connacional.

González también participa en actividades comunitarias, como entrenador de fútbol juvenil, y afirma haber trabajado para acercar a la comunidad hispana con las autoridades locales. Si gana la elección, dijo, buscará promover liderazgo, transparencia y mayor confianza entre la policía y la población.

*Con información de Your Source One