Macabro tiroteo en partido de futbol americano (video)

El tiroteo desató un caos dentro de la cancha y los jugadores se lanzaron al césped para evitar ser heridos.

Lo que parecía ser una actividad deportiva amena terminó convirtiéndose en una aterradora experiencia para un grupo de estudiantes de secundaria de Alabama, Estados Unidos.

Mientras se llevaba a cabo un partido de futbol americano entre los equipos Vigor y Williamson, se desató un tiroteo en la cancha.

En un video que circula en redes sociales se puede apreciar el momento exacto en que los jugadores y varios asistentes corren y se tiran al césped para evitar ser heridos.

Las víctimas

Según la prensa internacional, la tragedia se registró el pasado viernes 15 de octubre, en donde resultaron heridas cuatro personas y una de ellas se debate entre a vida y la muerte.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que ocurrió y la identidad del atacante.

Este sería otro incidente armado y violento en donde se ven involucrados estudiantes y adolescentes, pues hace unas semanas se registró un incidente similar en una secundaria de Texas.