Desgarradora historia: madre anuncia su propia muerte en Instagram

Una mujer anunció su propia muerte a través de Instagram con el fin de despedirse de los suyos y expresarles cuánto los amaba.

Casey McIntyre de 38 años luchó incansablemente contra el cáncer de ovario durante más de tres años y decidió compartir un mensaje conmovedor para sus seres queridos anunciando su muerte.

El encargado de publicarlo fue su esposo Andrew, ella murió un domingo mientras la publicación se hizo el martes siguiente.

"Si estás leyendo esto significa que he fallecido, lo siento mucho, ambos lo sabemos, la causa fue una recurrencia de mi cáncer de ovario previamente diagnosticado en fase cuatro, los amé a todos y cada uno con todo mi corazón, les prometo que sabía lo profundamente que era amada, los cinco meses en casa hospicio que pasé con mi familia y amigos en Virginia, Rhode Island y Nueva York fueron mágicos" se lee junto a una foto con su esposo y su hija de 18 meses, además de fotos antiguas de su niñez con sus padres y hermana. Lista de alegrías

Su esposo explicó en la misma publicación que Casey no pudo seguir con su escrito debido al deterioro de su salud, ella quería terminarlo con la lista de cosas que fueron consuelo y alegría durante su vida. "Estoy desconsolado porque nunca veré esa lista", dijo él.

"Me imagino que habría incluido a nuestra hija Grace, ballenas, helado, sus queridos amigos, estar en la playa, su sobrina y sobrinos que adoraba incorregiblemente, leyendo 10 libros en unas vacaciones de una semana, sus amados padres y hermana y su increíble familia extendida, la natación, un sándwich de carne asada perfecto, y yo, su dulce y dulce miel".

