Surgen detalles de la misteriosa desaparición de bombero

La desaparición de Ramón Medina Roca, un bombero municipal de 37 años, ha generado una gran preocupación en su familia y amigos.

La madre del bombero Medina, Gladys Roca una mujer de 62 años, relata que su hijo se fue de la casa después de una discusión sobre su relación sentimental con una mujer llamada María René, madre de dos niños.

El 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Ramón llegó a su casa decidido a irse después de varios días de discusiones con su madre. La situación se complicó aún más cuando Ramón comenzó a tomar dinero del negocio familiar, una cerrajería que era el patrimonio de la familia. Gladys Roca se negó a darle más dinero y esto generó una fuerte discusión entre ellos.

Roca recuerda la última conversación que tuvo con su hijo: -Medina: "mamá me vengo a despedir de vos. Me voy a llevar todas mis cosas porque me iré a vivir con María René. -Roca: ¿estás seguro de lo que estás haciendo? -Medina: "Sí, estoy seguro... ya no te voy a molestar y ya no me vas a volver a ver". Esas fueron las últimas palabras que Gladys escuchó de su hijo a quién María René llegó a recoger en su vehículo.

Al día siguiente de que Ramón se fue, su madre le envió una reflexión, como hacía todos los días, pero nunca recibió respuesta de su hijo. Desde entonces, la familia ha vivido un calvario, especialmente Gladys Roca.

Roca describe que su relación con Ramón era sana hasta que conoció a su novia. Esta relación lo llevó a discutir con su madre y a caer incluso en el alcoholismo. Además, la madre relata que una de su mayor preocupación es que el bombero Ramón Medina había sido amenazado por la que, se asume, es la expareja de María René, después de una fuerte pelea que tuvieron. Según se lo había comentado su hijo, pero ya no le siguió brindando más detalles sobre lo ocurrido.

En medio de la angustia y la preocupación, la madre de Ramón envía un mensaje a través de los medios: "Si él está escuchando o viendo, por favor, que me llame. Que me mande una foto, si no quiere hablar conmigo, que llame a sus amigos bomberos o a cualquier familiar. Solo quiero saber que está bien y que regrese a casa de donde nunca debió irse, porque lo necesito."

Hasta el momento, la versión de Gladys Roca es la única que ha llegado a conocerse sobre la misteriosa desaparición del bombero Ramón Medina.

La desaparición de Ramón ha generado una gran preocupación en su comunidad. Los amigos bomberos de Medina han apoyado a Gladys Roca buscando a Medina en hospitales e incluso en la morgue, pero no han obtenido ninguna información.

Si conoce alguna información sobre el paradero del bombero municipal Ramón Estuardo Medina Roca, por favor, comunicarse el teléfono: 54854105

